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Арнольд Федун: «Игроки «Спартака» еле ходят»

22:37
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Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, после вылета московского клуба из Лиги Европы от «Браги» (1:2 на своем поле после 0:1 в гостях) оценил произошедшее. Также он поделился своими ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита» в воскресенье, 1 сентября.

— Что думаете о матче с «Зенитом»?

— Тревожно. Посмотрел на нашу команду. Они еле ходят. Они физически, по-моему, очень уставшие. Уходили сникшие. Очень напряженный график. Не только морально, но и физически подсевшие. (Вячеслав Короткин, Ярослав Сусов)

Лига Европы: 4-й отборочный раунд, результаты игр, трансляции матчей

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Провал «Спартака» и «Арсенала»




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