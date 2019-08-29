Арнольд Федун: «Игроки «Спартака» еле ходят»

Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, после вылета московского клуба из Лиги Европы от «Браги» (1:2 на своем поле после 0:1 в гостях) оценил произошедшее. Также он поделился своими ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита» в воскресенье, 1 сентября.

— Что думаете о матче с «Зенитом»?

— Тревожно. Посмотрел на нашу команду. Они еле ходят. Они физически, по-моему, очень уставшие. Уходили сникшие. Очень напряженный график. Не только морально, но и физически подсевшие. (Вячеслав Короткин, Ярослав Сусов)

Лига Европы: 4-й отборочный раунд, результаты игр, трансляции матчей