Арбитр Карасев поделился мыслями о возможном завершении карьеры

Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, когда планирует завершить карьеру.

«Мысли такие возникают всегда, но сейчас в Европе нет возрастного лимита. Всё зависит от страны, где ты судишь. К примеру, в Голландии он 47 лет, в Италии — 45. Соответственно, если там они заканчивают судить, то не могут быть в списке судей ФИФА и обслуживать матчи еврокубков и сборных. Но в России нет такого лимита, поэтому, пока я устраиваю качеством работы и физподготовкой руководство, буду работать. Рока здоровье и квалификация позволяют, буду продолжать. А после завершения карьеры было бы интересно обучать молодых арбитров», — приводят «Известия» слова Карасева.

Арбитр добавил, что не отметил для себя конкретную дату завершения карьеры, но понимает, что возраст не обмануть.

«Ошибки — часть нашей работы. Есть мелкие, которые никто не вспомнит, а есть более грубые. Меньше ошибаешься — дольше судишь. Хотя возраст не обманешь. И не с потолка раньше в Европе и России был взят лимит в 45 лет. В среднем именно в этом возрасте наступает предел, когда не можешь держать уровень. Хотя в Англии многим арбитрам сейчас под 50. И это при той интенсивности футбола в АПЛ. Значит, при должном отношении к своей подготовке можно очень серьезно продлить жизнь в судействе», — заявил Карасев.

41-летний Карасев работает на футбольных матчах с 2000 года.