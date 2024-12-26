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Судейство

Сегодня, 06:14

Бышовец: «Судейство в России — неисправимо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-тренер «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец считает, что судейство в российском футболе неисправимо.

«Наше судейство — неисправимо, это надо констатировать. Арбитры оказывают большое влияние и на результаты команд, и на тот футбол, который показывают команды, и в целом на зрелище, как следствие. Тут по-прежнему не все чисто, давайте скажем так.

Профессиональный спорт сам по себе близок к необъективности и к тому, чтобы в нем можно было бороться за победу любыми средствами. Мы видим двойные стандарты, в других случаях — абсолютную беспринципность. Все это с другой стороны, можно оправдать. Философ же сказал: «Должности судей покупаются, а на приговорах окупаются». Так и в российском футболе, создается ощущение. Губернатор Самарской области, конечно, молодец, что поднял эту проблему. Но мне кажется, у губернаторов в той ситуации, в какой мы сейчас, слишком много важных дел, чтобы уделять еще внимание и футболу», — цитирует «РБ Спорт» Бышовца.

Источник: «РБ Спорт»
Анатолий Бышовец
Футбол
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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 - : -
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