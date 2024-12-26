Бышовец: «Судейство в России — неисправимо»

Экс-тренер «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец считает, что судейство в российском футболе неисправимо.

«Наше судейство — неисправимо, это надо констатировать. Арбитры оказывают большое влияние и на результаты команд, и на тот футбол, который показывают команды, и в целом на зрелище, как следствие. Тут по-прежнему не все чисто, давайте скажем так.

Профессиональный спорт сам по себе близок к необъективности и к тому, чтобы в нем можно было бороться за победу любыми средствами. Мы видим двойные стандарты, в других случаях — абсолютную беспринципность. Все это с другой стороны, можно оправдать. Философ же сказал: «Должности судей покупаются, а на приговорах окупаются». Так и в российском футболе, создается ощущение. Губернатор Самарской области, конечно, молодец, что поднял эту проблему. Но мне кажется, у губернаторов в той ситуации, в какой мы сейчас, слишком много важных дел, чтобы уделять еще внимание и футболу», — цитирует «РБ Спорт» Бышовца.