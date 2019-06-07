Антон Шунин: "15 ничейных матчей за сезон - это очень много"

Вратарь сборной России и капитан "Динамо" Антон Шунин в интервью "Известиям" признался, что непросто играть, когда команда рискует оказаться в зоне стыковых матчей. Также он считает, что у "Динамо" в прошедшем сезоне было слишком много ничьих.

– Минувший сезон выдался непростым для "Динамо". Это сказалось на вашем психологическом или физическом состоянии?

– Последние два года мы вплоть до последнего тура рисковали оказаться в зоне стыковых матчей. В такой ситуации, конечно, непросто играть, давит груз ответственности. С другой стороны, наверное, только в критических ситуациях, когда команда борется за призовые места или выживание, футболист и растет.

– Насколько тяжело постоянно находиться под давлением?

– В сезоне было немало матчей, когда мы хорошо играли, но не реализовывали свои моменты. Например, в предпоследнем туре должны были обыгрывать "Енисей", но до последних минут была нервотрепка. В итоге пропустили гол и сыграли вничью (2:2). Давление, наверное, и привело к тому, что в этом сезоне мы сыграли 15 ничейных матчей. Это очень много.

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