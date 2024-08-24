Крачковский: «Махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ не для того, чтобы вылететь обратно»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский рассказал о задачах дагестанской команды на этот сезон в РПЛ.

«Ожидания от сезона самые серьезные. Мы вышли в РПЛ не для того, чтобы вылететь обратно. У нас очень хорошая команда, у всех ребят есть характер. Будем биться в каждом матче.

О топ-10 разговоров не было. Амбиции у «Динамо» самые серьезные. Мы выходим побеждать в каждом матче, иначе в спорте нельзя. За медали или за пятерку нам будет очень тяжело бороться. Уровень ведущих клубов отличается от нашего. Но спустя время мы хотим начать бороться за самые высокие места», — цитирует Metaratings.ru Крачковского.

После 6 матчей у «Динамо» 5 очков. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.