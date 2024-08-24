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Крачковский: «Махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ не для того, чтобы вылететь обратно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский рассказал о задачах дагестанской команды на этот сезон в РПЛ.

«Ожидания от сезона самые серьезные. Мы вышли в РПЛ не для того, чтобы вылететь обратно. У нас очень хорошая команда, у всех ребят есть характер. Будем биться в каждом матче.

О топ-10 разговоров не было. Амбиции у «Динамо» самые серьезные. Мы выходим побеждать в каждом матче, иначе в спорте нельзя. За медали или за пятерку нам будет очень тяжело бороться. Уровень ведущих клубов отличается от нашего. Но спустя время мы хотим начать бороться за самые высокие места», — цитирует Metaratings.ru Крачковского.

После 6 матчей у «Динамо» 5 очков. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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