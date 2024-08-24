Мишин: «В матче «Зенит» — «Спартак» увидим как раз то, что я называю хореографией в футболе»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Алексей Мишин поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых со «Спартаком» в 6-м туре чемпионата России.

«Матч со «Спартаком» буду смотреть обязательно. Мы увидим как раз то, что я называю хореографией в футболе. У нашего любимца «Зенита», будет выраженная хореография в этой игре. Можно поставить классическую музыку отдельно в атаку, и ты будешь наслаждаться хореографической миниатюрой Баха, Бетховена, а можно и Паганини! Возможно, к этому когда-то и придет футбол», — цитирует Metaratings.ru Мишина.

Игра пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.