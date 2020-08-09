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Андрей Семенов: «Давно не играли на ноль, очком довольны»

21:07

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов остался доволен ничьей с «Арсеналом» в 1-м туре Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала» (0:0).

— Показалась равная игра, — сказал Семенов в эфире «Матч премьер». — Напряжение было на девяностых минутах, давно не играли на ноль. Но в целом очком довольны, сзади хорошо сыграли.

— Насколько уже успели понять идеи нового главного тренера?

— Все понятно достаточно было, и это было видно на поле.

Арсенал Т — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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