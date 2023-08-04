Мостовой: «В последний год я наслаждался игрой Малкома, он был на голову сильнее всех футболистов лиги»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировала уход нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».

«Эти три года Малкома в команде были совершенно разными. В первом у него не пошло, второй получился чуть получше. На третий год это был совсем другой футболист. Для меня открытие, что можно настолько поменяться за сезон, повысить свой уровень. В последний год я наслаждался его игрой, он был на голову сильнее всех футболистов лиги. То, что сейчас у нас что-то не получается, это нормально. Последние несколько лет костяк не сильно менялся, а сейчас Далер ушел, Малком, Вендел... Люди, которые постоянно были в основе», — приводит слова Мостового пресс-служба клуба.

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера — 60 миллионов евро. Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».