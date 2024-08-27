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Сегодня, 19:34

Канчельскис — о Гонду в «Зените: «Усилением для обоймы он точно станет»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказал мнение о переходе форварда Лусиано Гонду в «Зенит».

«Раз у них есть финансовые возможности на то, чтобы приобретать игроков на не проблемную позицию, то почему бы и нет? Посмотрим, как он будет себя проявлять, и уже после этого можно будет говорить, кто будет получать больше игрового времени, а кто меньше. Да и вообще, сезон длинный, поэтому, я думаю, шансы он будет получать и усилением для обоймы команды он точно станет. Вообще, у клуба хорошая трансферная политика и менеджмент. Они приобретают довольно классных футболистов, что доказывают их результаты», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» заплатит за аргентинского нападающего порядка 12 миллионов евро. Предыдущим клубом футболиста был «Аргентинос Хуниорс».

Денис Сафронов

Андрей Канчельскис
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
Результаты / календарь
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Игорь Дивеев

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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Бителло

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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