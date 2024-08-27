Канчельскис — о Гонду в «Зените: «Усилением для обоймы он точно станет»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказал мнение о переходе форварда Лусиано Гонду в «Зенит».

«Раз у них есть финансовые возможности на то, чтобы приобретать игроков на не проблемную позицию, то почему бы и нет? Посмотрим, как он будет себя проявлять, и уже после этого можно будет говорить, кто будет получать больше игрового времени, а кто меньше. Да и вообще, сезон длинный, поэтому, я думаю, шансы он будет получать и усилением для обоймы команды он точно станет. Вообще, у клуба хорошая трансферная политика и менеджмент. Они приобретают довольно классных футболистов, что доказывают их результаты», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» заплатит за аргентинского нападающего порядка 12 миллионов евро. Предыдущим клубом футболиста был «Аргентинос Хуниорс».

Денис Сафронов