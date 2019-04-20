Андрей Аршавин: "Все хотят, чтобы Кокорин играл в футбол"

Победитель Кубка УЕФА в составе "Зенита" Андрей Аршавин поделился своим мнением по поводу дела в отношении нападающего Александра Кокорина​.

– Потерю Кокорина считаете определяющей в снижении качества игры команды?

– Если бы был Кокорин, все было иначе. Его потеря не определяющая, но важная. Он сильный игрок, может сыграть по-разному, забить. "Зениту" бы он пригодился. Тем более он русский, а клуб испытывают проблемы с лимитом из-за травм многих российских игроков. Все хотят, чтоб Кокорин играл в футбол.

– Следите за судебным разбирательством?

– Да. Все понимают, что они не правы. Сами футболисты тоже уже давно это поняли, еще с первого дня. Обидно, что все так происходит. Они должны понести наказание, но все же надеюсь, что после оглашения приговора они смогут покинуть места не столь отдаленные уже в зале суда. (Илья Егоров)

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