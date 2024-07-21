Станкович — о поражении от «Оренбурга»: «Нас удивили длинные забросы за спины нашим защитникам»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил, что не получилось у его команды в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).
— Во-первых, хочу поздравить Оренбург с отличным футболом, который сегодня показала команда. Это прямой и конкретный футбол. К сожалению, мы не нашли аргументов на ту агрессивность, с которой сегодня действовал соперник. Нас в какой-то степени удивили длинные забросы за спины нашим защитникам. Выбор состава — только моя ответственность. И несмотря на сегодняшнее поражение, я верю, что мы можем существенно прогрессировать в самых разных компонентах. Потому что сегодня на поле были не те ребята, которых я знаю по нашей совместной работе на тренировках.
— Как говорят в России, первый блин комом. Показалось, что в первом тайме высокая линия обороны не справлялась с забросами — с чем это было связано? Во втором же тайме между линиями были большие разрывы...
— Да как я уже сказал, длинные забросы в свободные зоны на быстрых игроков несколько удивили нас. Во втором тайме было лучше. Мы уже не давали сопернику столько пространства. Были и моменты — забей мы, возможно, игра сложилась бы иначе. Но случилось, как случилось. Сегодня не наш день. Мы принимаем это и идем дальше, потому что преодолеть сложности можно лишь самопожертвованием и работой, — сказал Станкович на пресс-конференции.
«Спартак» потерпел поражение в первом официальном матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.
В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
7
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1