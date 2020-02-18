Анатолий Мещеряков: «Решение CAS по Фернандешу мы не видели»
10:35
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию «СЭ» о том, что экс-полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш отсудил у бывшего клуба в Спортивном арбитражном суде (CAS) более 10 миллионов.
— Мы пока не видели решение суда по Фернандешу, — заявил Мещеряков. — Поэтому говорить сейчас о чем-то вообще рано.
Фернандеш выступал за «Локо» с 2014 по 2019 годы. За этот период стал чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Кубка России. Прошлым летом 34-летний португалец перешел в «Краснодар» на правах свободного агента по истечении контракта с железнодорожниками. (Евгений Белоусов)
Мануэл Фернандеш выиграл у «Локомотива» суд в CAS. Он отсудил более 10 миллионов
Опрос
проголосовало: 22568Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...