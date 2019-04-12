Американец, которому Гулиев сломал нос, не стал комментировать драку

Американец Майкл Коу Джон Эли не стал комментировать драку с полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым, который избил его 10 апреля. Телеграм-канал Mash показал гражданина США, который сказал, что "Это был тяжелый день". Он намерен обсудить с юристами дальнейшее поведение, но написал отказ от претензий.

Ранее сообщалось, что Гулиев сломал нос Джону Эли в ходе дорожного конфликта. Спортсмен, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела американца. Затем между ними началась драка, при этом Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца – тот якобы ударил по автомобилю.

Майкл Коул. Человек, которого избил Гулиев pic.twitter.com/2lXQ11643X – Никита Камышев (@SkifFc) 12 апреля 2019 г.

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