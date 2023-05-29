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Сегодня, 16:33

Нобоа признался, что ждет матч против «Рубина»: «Рад, что они вернулись в премьер-лигу!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, ранее выступавший за «Рубин», в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу казанского клуба в первой лиге и выход в РПЛ.

«Конечно, я очень рад за «Рубин». Рад, что они вернулись в премьер-лигу! Надеюсь, они будут хорошо играть, что позволит им продолжать выступления в РПЛ. Жду ли встречи в следующем сезоне? Да, конечно! Хорошая команда, хороший стадион, красивый город! Дай бог, все будет хорошо!» — сказал Нобоа «СЭ».

27 мая «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0) в матче 33-го тура первой лиги и стал победителем ФНЛ в сезоне-2022/23.

Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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П
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Эдуард Сперцян

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Александр Соболев

Александр Соболев

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