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Канчельскис — о продлении контрактов с Венделом и Клаудиньо: «Если есть обоюдное желание сторон, то это правильное решение «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал продление «Зенитом» контрактов с полузащитниками Венделом и Клаудиньо.

«Вендел и Клаудиньо многое сделали для «Зенита» и стали важной составляющей команды за последние годы. Почему бы и не подписать с ними новые контракты? Это логичнее, чем поиск нового бразильца или другого качественного иностранца, которому во время сезона пришлось бы адаптироваться и столкнуться с языковым барьером.

Если есть обоюдное желание сторон, то это правильное решение «Зенита». Возможно, у клуба не было других вариантов, поэтому и предложили Венделу и Клаудиньо продления», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

 
Вендел (слева) и Клаудиньо (справа). «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо
Источник: Metaratings.ru.
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Даниил Фомин

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