Канчельскис — о продлении контрактов с Венделом и Клаудиньо: «Если есть обоюдное желание сторон, то это правильное решение «Зенита»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал продление «Зенитом» контрактов с полузащитниками Венделом и Клаудиньо.

«Вендел и Клаудиньо многое сделали для «Зенита» и стали важной составляющей команды за последние годы. Почему бы и не подписать с ними новые контракты? Это логичнее, чем поиск нового бразильца или другого качественного иностранца, которому во время сезона пришлось бы адаптироваться и столкнуться с языковым барьером.

Если есть обоюдное желание сторон, то это правильное решение «Зенита». Возможно, у клуба не было других вариантов, поэтому и предложили Венделу и Клаудиньо продления», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.