Кисляк назвал себя дедом в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» отреагировал на реплику главного тренера команды Фабио Челестини в адрес защитника армейцев Данила Кругового.

— Челестини назвал Кругового дедом. Считаете ли вы его в команде таким?

— Дедом? Нет, я дед!

Ранее после победы в матче 11-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:2) Челестини сказал: «В этой команде Круговой, можно сказать, дедушка. Уверен, что и Мусаев, и Алеррандро будут расти и прибавлять»

В текущем сезоне на счету 20-летнего Кисляка 3 гола и 4 результативные передачи в 16 играх за ЦСКА.