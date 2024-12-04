Мартынович: «Скучаю по РПЛ, смотрю практически все матчи»
Защитник «Кайрата» Александр Мартынович заявил, что скучает по РПЛ.
«Конечно, я скучаю по РПЛ, мне интересен этот чемпионат. Времени у меня много, смотрю практически все игры. Игры «Краснодара» и «Рубина» смотрю больше остальных, конечно», — сказал Мартынович «РБ Спорт».
В июне 37-летний футболист перешел в «Кайрат», где недавно стал чемпионом Казахстана. До этого, с 2010 года, он играл в России за «Краснодар», «Урал» и «Рубин».
Источник: «РБ Спорт»
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|5
|1
|34-12
|38
|
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|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
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|11
|1
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|34
|
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|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
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|17
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|4
|5
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|
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|5
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|
8
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|17
|6
|5
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|
9
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|5
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|
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|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
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|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
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|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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