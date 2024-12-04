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Сегодня, 08:22

Мартынович: «Скучаю по РПЛ, смотрю практически все матчи»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Кайрата» Александр Мартынович заявил, что скучает по РПЛ.

«Конечно, я скучаю по РПЛ, мне интересен этот чемпионат. Времени у меня много, смотрю практически все игры. Игры «Краснодара» и «Рубина» смотрю больше остальных, конечно», — сказал Мартынович «РБ Спорт».

В июне 37-летний футболист перешел в «Кайрат», где недавно стал чемпионом Казахстана. До этого, с 2010 года, он играл в России за «Краснодар», «Урал» и «Рубин».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мартынович
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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3
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4
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5
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6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
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 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
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 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
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13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
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