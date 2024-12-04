Мартынович: «Скучаю по РПЛ, смотрю практически все матчи»

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович заявил, что скучает по РПЛ.

«Конечно, я скучаю по РПЛ, мне интересен этот чемпионат. Времени у меня много, смотрю практически все игры. Игры «Краснодара» и «Рубина» смотрю больше остальных, конечно», — сказал Мартынович «РБ Спорт».

В июне 37-летний футболист перешел в «Кайрат», где недавно стал чемпионом Казахстана. До этого, с 2010 года, он играл в России за «Краснодар», «Урал» и «Рубин».