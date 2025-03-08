8 марта 2025, 03:39

Николаев: «Сейчас можно потерять очки абсолютно с любой командой»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился ожиданиями от игры сине-бело-голубых против «Факела» в 20-м туре чемпионата России.

«Сейчас можно потерять очки абсолютно с любой командой — и с лидерами, и с аутсайдерами, которые бьются за право остаться в элите. Да и середняки любому сопернику сейчас могут дать бой. Поэтому оставшиеся 11 игр будут, на мой взгляд, будут приблизительно одинаковые по неожиданным результатам.

Абсолютно не удивлюсь, если и в предстоящей встрече все пойдет по такому же сценарию. Потому что я сейчас не вижу конкретного запаса прочности в действиях вообще всех футболистов «Зенита», нет такого, что они могут на одной ноге всех обыгрывать. И в такой ситуации любой эпизод может быть решающим. Например, привезет себе «Зенит» пенальти на первых минутах матча, или удалят кого-нибудь, и начнется борьба. А это футбол, в нем все бывает, так что в Воронеже будет сложно», — цитирует «РБ Спорт» Николаева.

Матч «Факел» — «Зенит» состоится в субботу, 8 марта. Начало игры — 14:30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2
 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3
 Локомотив 23 12 8 3 49-32 44
4
 Балтика 23 11 10 2 32-11 43
5
 ЦСКА 23 13 3 7 36-25 42
6
 Спартак 23 12 5 6 37-31 41
7
 Динамо 23 8 7 8 40-33 31
8
 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
9
 Ахмат 23 8 6 9 27-29 30
10
 Ростов 23 6 7 10 18-25 25
11
 Акрон 23 5 7 11 28-40 22
12
 Динамо Мх 23 5 7 11 14-29 22
13
 Кр. Советов 23 5 6 12 23-42 21
14
 Пари НН 23 6 2 15 18-37 20
15
 Оренбург 23 4 7 12 24-36 19
16
 Сочи 22 2 3 17 20-52 9
4.04 13:00 Акрон – ЦСКА 1 : 2
4.04 15:15 Зенит – Кр. Советов 2 : 1
4.04 17:30 Динамо – Оренбург 3 : 3
4.04 19:45 Ахмат – Краснодар 0 : 1
5.04 14:00 Пари НН – Ростов 0 : 1
5.04 16:30 Динамо Мх – Балтика 2 : 2
5.04 19:30 Спартак – Локомотив 2 : 1
6.04 19:30 Сочи – Рубин - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Джон Кордоба
 14
Брайан Александр Хиль
 13
Алексей Батраков
 12
Эдуард Сперцян
 13
Алексей Батраков
 9
Хуан Хосе Касерес
 6
Силва Лима Исмаэл
 21 1 4
Джон Кордоба
 21 1 2
Виктор Мелехин
 21 1 2
