Николаев: «Сейчас можно потерять очки абсолютно с любой командой»

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился ожиданиями от игры сине-бело-голубых против «Факела» в 20-м туре чемпионата России.

«Сейчас можно потерять очки абсолютно с любой командой — и с лидерами, и с аутсайдерами, которые бьются за право остаться в элите. Да и середняки любому сопернику сейчас могут дать бой. Поэтому оставшиеся 11 игр будут, на мой взгляд, будут приблизительно одинаковые по неожиданным результатам.

Абсолютно не удивлюсь, если и в предстоящей встрече все пойдет по такому же сценарию. Потому что я сейчас не вижу конкретного запаса прочности в действиях вообще всех футболистов «Зенита», нет такого, что они могут на одной ноге всех обыгрывать. И в такой ситуации любой эпизод может быть решающим. Например, привезет себе «Зенит» пенальти на первых минутах матча, или удалят кого-нибудь, и начнется борьба. А это футбол, в нем все бывает, так что в Воронеже будет сложно», — цитирует «РБ Спорт» Николаева.

Матч «Факел» — «Зенит» состоится в субботу, 8 марта. Начало игры — 14:30 по московскому времени.