Александр Шпрыгин: "Динамо" с радостью может предложить контракт Кокорину"

Известный болельщик "Динамо" Александр Шпрыгин в интервью "СЭ" рассказал, что хотел бы видеть в стане бело-голубых нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Футболист находится в СИЗО, его пребывание там было продлено до сентября.

– Кокорин может выйти из СИЗО осенью. Если "Зенит" не предложит ему новый контракт, стоит ли "Динамо" вернуть своего бывшего форварда?

– Если "Зенит" не захочет видеть у себя Сашу, то "Динамо" с радостью предложит ему контракт. За много лет пребывания в футболе я найду рычаги и инструменты влияния, чтобы Кокориным в нашем клубе заинтересовались. При таком раскладе, уверен, возьмем его назад. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью со Шпрыгиным