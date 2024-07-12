Жирков: «У нас чемпионат чем-то похож на бундеслигу, а «Зенит» работает как «Бавария»
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией».
«Для чего «Зенит» вкладывает так много денег? Я тоже задавался этим вопросом, но это делается, чтобы попасть в историю по количеству трофеев. Миллер и Медведев любят футбол.
У нас чемпионат чем-то похож на бундеслигу, а «Зенит» работает как «Бавария»: покупают лучших игроков в своем чемпионате, выигрывают трофеи каждый год. «Бавария» как раз становилась чемпионом своей страны 11 раз подряд — команда Семака к этому стремится», — цитирует «РБ Спорт» Жиркова.
На протяжении последних 6 сезонов подряд «Зенит» побеждает в чемпионате России.
Источник: «РБ Спорт»
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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