Александр Селихов: «Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки»
19:34
Вратарь «Спартака» Александр Селихов, который в понедельник вернулся к тренировкам в составе красно-белых после восстановления от травмы, опубликовал новый пост в Instagram.
26-летний российский футболист перенес операцию на правом ахилловом сухожилии в сентябре 2019-го.
«Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки в общей группе. Хотелось бы поблагодарить нынешний медицинский штаб «Спартака», а также своих друзей из Финляндии. Я вам очень благодарен, спасибо! Впереди еще очень много работы, вперед, «Спартак»!» — написал в Instagram Селихов.
Селихов вернулся к тренировкам в составе «Спартака»
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