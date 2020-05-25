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Александр Селихов: «Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки»

19:34
Александр Селихов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Селихов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов, который в понедельник вернулся к тренировкам в составе красно-белых после восстановления от травмы, опубликовал новый пост в Instagram.

26-летний российский футболист перенес операцию на правом ахилловом сухожилии в сентябре 2019-го.

«Очень рад вернуться на поле и возобновить тренировки в общей группе. Хотелось бы поблагодарить нынешний медицинский штаб «Спартака», а также своих друзей из Финляндии. Я вам очень благодарен, спасибо! Впереди еще очень много работы, вперед, «Спартак»!» — написал в Instagram Селихов.

Селихов вернулся к тренировкам в составе «Спартака»

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