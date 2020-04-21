Александр Медведев считает, что рекомендация УЕФА доиграть чемпионаты сохранит целостность турниров

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что он думает о рекомендации УЕФА доиграть все национальные чемпионаты. Сезон в большинстве стран прерван из-за пандемии коронавируса.

— У нас подход вырабатывается в рамках Ассоциации европейских клубов, где я представляю не только «Зенит», но и российские клубы, — цитирует Медведева ТАСС. — После анализа ситуации, причем не только в ведущих лигах, было рекомендовано готовиться к возобновлению чемпионата. Считаю, что это правильно, это позволит сохранить целостность спортивных состязаний. В немецкой бундеслиге принято решение возобновить чемпионат с 8-10 мая, там начнут играть без зрителей. РФС тоже над этим думает, потому что важно не только начать, но и сделать, чтобы организация матчей давала пример работы с ограниченным количеством людей. Важно прописать, что делать, чтобы каждый знал свой маневр.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 538 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 176 024 человека, выздоровело — 686 226.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.