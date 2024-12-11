Максименко: «Не рассуждал об отъезде в Европу»
Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что не думал о возможном переходе в европейский чемпионат.
«Не видел слов Виталия Витальевича Кафанова про то, что я следующим из российских вратарей после Матвея Сафонова могу уехать в европейский чемпионат. В целом я не рассуждал об отъезде в Европу и готов ли я сам попробовать себя на более высоком уровне», — цитирует Legalbet Максименко.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что Максименко может следующим после Матвея Сафонова перебраться в европейский чемпионат.
Источник: Legalbet
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|
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|
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|3
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|17
|
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|
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|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
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|28.02
|00:00
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
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Химки – Факел
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ЖК
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Крылья Советов
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|1
|3
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