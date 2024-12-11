Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:35

Максименко: «Не рассуждал об отъезде в Европу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что не думал о возможном переходе в европейский чемпионат.

«Не видел слов Виталия Витальевича Кафанова про то, что я следующим из российских вратарей после Матвея Сафонова могу уехать в европейский чемпионат. В целом я не рассуждал об отъезде в Европу и готов ли я сам попробовать себя на более высоком уровне», — цитирует Legalbet Максименко.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что Максименко может следующим после Матвея Сафонова перебраться в европейский чемпионат.

Источник: Legalbet
Александр Максименко
ФК Спартак (Москва)
Виталий Кафанов
Читайте также
Лукашенко заявил о развернувшейся борьбе основных мировых игроков в Сирии
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Аймурзин и Пилипенко могут перейти из «Северстали» в «Авангард»
Экс-премьер Украины назвал реальную численность населения страны
Велогонщик Деннис признал вину в ДТП, в котором погибла его жена
Зурабишвили сообщила о появлении поезда-декорации перед ее дворцом
Популярное видео
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пивоваров: «Возведении крыши на стадионе требует очень значительных инвестиций»

Рахимов: «Важно, чтобы в «Рубине» были игроки, которые могли заменить Даку и Рожкова»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости