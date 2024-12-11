Максименко: «Не рассуждал об отъезде в Европу»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что не думал о возможном переходе в европейский чемпионат.

«Не видел слов Виталия Витальевича Кафанова про то, что я следующим из российских вратарей после Матвея Сафонова могу уехать в европейский чемпионат. В целом я не рассуждал об отъезде в Европу и готов ли я сам попробовать себя на более высоком уровне», — цитирует Legalbet Максименко.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что Максименко может следующим после Матвея Сафонова перебраться в европейский чемпионат.