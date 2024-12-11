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Пивоваров: «Возведении крыши на стадионе требует очень значительных инвестиций»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему на «ВТБ Арене» нет крыши.

«Разговоры о возведении крыши на «ВТБ Арене» были разные и были всегда, но такие инфраструктурные проекты требуют очень значительных инвестиций. И в целом практически никакая из действующих арен не позволяет конструктивно провести такую реконструкцию без существенного демонтажа большего количества конструкций.

Но несмотря на сложившиеся метеоусловия и непрекращающийся снегопад, поле в последнем домашнем матче «Динамо» против «Химок» было хорошо подготовлено и очищено к началу встречи. Считаю, что условия проведения игры были нормальными», — цитирует Legalbet Пивоварова.

Источник: Legalbet
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
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