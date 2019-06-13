Александр Кокорин просит суд вынести справедливое решение

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к участникам заседания в Пресненском суде Москвы, которое посвящено апелляции по делу об участии форварда в двух драках в центре столицы осенью 2018-го, его брата Кирилла Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

– Просим справедливости. Что здесь приходит, все люди, которые отвечают за судьбы людей, основывались на кодексах и в рамках того, что мы слышим, вынесли справедливое решение. Хочется, чтобы люди, которые отвечают за судьбы людей, разбирались, основываясь на уголовного кодексе и в рамках того, что мы совершили, – обратился к обвинителям Александр Кокорин.

Ранее 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!