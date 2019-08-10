Александр Григорян: "Вендетта - это для итальянцев, а не для нас"

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал наличие в составе на матч 5-го тура чемпионата России против "Оренбурга" ряда бывших игроков соперника. Также он объяснил отсутствие в составе Хызыра Аппаева.

- Аппаев с микротравмой у нас, выяснилось это не сразу, только через два дня после прошлого матча, - сказал Григорян в эфире "Матч премьер". - Что касается игры в три центральных защитника... Вы когда-нибудь видели, чтобы я в три центральных играл?

- Ну расскажите, как тогда вы играете?

- А кто вам расскажет? То, что "Оренбург" заменит вратаря, мы знали, то, что внесут в состав креативных игроков, тоже знали. Осталось нам выполнить установку. А уж в три ли центральных защитника мы сыграем, узнаем позднее.

- У вас в составе пять бывших игроков "Оренбурга". Будет ли это как-то влиять на матч?

- Я на практике убедился, что "вендетта" - это слово для итальянцев. Наши - армяне, русские, осетины - это не для нас.