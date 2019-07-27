Александр Григорян: "У "Спартака" были моменты, но при счете 2:0 я почувствовал, что выиграем"

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян спокойно прокомментировал победу над "Спартаком" (2:0) в матче третьего тура РПЛ.

– Мне очень понравилось, как команда подготовилась к матчу. Мои помощники проделали кропотливую работу. Эти три недельных микроцикла были плодотворны. С "Зенитом" и "Локомотивом" нам удавалось воплощать план на игру. А сегодня получилось еще больше. Так получилось – то, что мы планировали, пошло по нашему сюжету. Да, у "Спартака" были моменты. Футбол – такая штука, что бывают качели. Но количество быстрых атак, которые мы провели, радует. Во втором тайме могли еще укрепить преимущество. В клуб я пришел без помощников. Начал работать с новыми людьми – получилось взаимопонимание, идет творческий процесс. Доволен первый раз, как мы подошли к матчу.

– Когда поняли, что победа уже никуда не денется?

– Немного странный вопрос, надо подумать... Наверное, при счете 2:0 уже почувствовал, что выиграем.

– Как вам атмосфера на игре?

– Когда начался матч, посмотрел на трибуну, и спросил у помощника: это что, столько спартаковцев? Первушин сказал спокойно: да. Но потом услышал, как люди скандируют "Тамбов!". Первушин сказал: это наши! (Дмитрий Зеленов)

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