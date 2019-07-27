Александр Григорян: "Кононов – топ-тренер"

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян после победы над "Спартаком" (2:0) в матче третьего тура чемпионата России встал на защиту коллеги из московского клуба Олега Кононова.

– Все критикуют "Спартак". За эту команду болеет половина страны. Считаю Кононова топ-тренером, отношусь к нему с огромным уважением. Он это везде доказал, даже в Белоруссии. Все его команды играли в интеллектуальный, умный футбол. Стиль "Краснодара" останется тем же, Мусаев его усовершенствовал. Многие считают Кононова излишне интеллигентным, говорят, мол, слабый характер. Но никто этого не знает. Никто не знает, насколько сильный у Олега характер. Мое мнение? Если руководство клуба ничего не предпримет в ближайшее время, Кононов будет выдающимся тренером. Просто очень сложно работать в "Спартаке". Вы даже не представляете, как сложно работать в "Тамбове"! А в "Спартаке"! (Дмитрий Зеленов)

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