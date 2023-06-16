Реднапп заявил, что никогда не слышал про Захаряна

Известный английский тренер Гарри Реднапп заявил, что никогда не слышал про Арсена Захаряна.

«Захарян? Ничего не знаю про него, впервые слышу. За кого он играет? За «Динамо»? Сложно что-то говорить, я не знаю такого игрока. Он хорош? Затрудняюсь ответить, честно. Мне сложно что-то прокомментировать», — приводит слова Реднаппа «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро.