Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня в интервью пресс-службе армейцев дал прогноз на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Московское дерби пройдет в воскресенье, 27 сентября.

— Как думаете, на что способна команда в этом сезоне?

— Все рядышком идут, всего одно очко до первого места. Поэтому могу пожелать ЦСКА удачи и движения только вперед! Всегда болею за армейцев и надеюсь на чемпионство.

— Как вам трансферная кампания ЦСКА этим летом?

— Клуб всегда умел найти грамотное усиление состава. Но главное, что в команде до сих пор играет Влашич, мне он очень нравится. Никола выделяется на фоне любой команды, из ничего может сделать момент, топ-игрок. Все время нацелен на ворота, прекрасно сохраняет мяч. Наверное, Никола сейчас самый сильный полевой игрок в РПЛ.

— Впереди матч с «Локомотивом». Какие у вас ожидания от игры?

— Для уверенности нужно обыгрывать железнодорожников. Знаю, что ушел Миранчук, что не сыграет Крыховяк. Но такие команды в тяжелый момент умеют сплотиться и играть даже лучше без своих лидеров. Это в любом случае московское дерби, и матч предстоит тяжелый.

— Вы сказали, что продолжаете общение с игроками ЦСКА.

— С Кириллом Набабкиным мы практически каждый день на связи. Периодически общаемся с Дзагой, Щенниковым, Васиным, с Саидычем (доктором Шагабутдином Керимовым). Когда приезжаю в Москву, всегда стараюсь их увидеть. Уже на ВЭБ Арене встретился с Виктором Онопко, тогда была с игра «Манчестер Юнайтед».

— Поддержали Набабкина после травмы?

— Конечно, сразу позвонил. Он из таких людей, которые быстро восстанавливаются. Зная Кирилла, уверен, что он еще будет играть и играть, у него такой характер.