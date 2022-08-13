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Сегодня, 07:17

Алдонин о травме Клаудиньо: «Бакаев может воспользоваться ситуацией и заявить о себе в полный голос»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о травме полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

— Клаудиньо, безусловно, один из лучших игроков «Зенита» в атаке, — приводит слова Алдонина «Известия». — Это потеря для коллектива Сергея Семака. Но в обойме тренера есть игроки, которые способны заменить бразильца. Скажем так, глобально атакующий потенциал немного просядет, но некритично.

— Зелимхан Бакаев способен подменить бразильца в столь ответственном матче?

— Конечно, его для этого и брали. Он может воспользоваться ситуацией и заявить о себе в полный голос в «Зените». Верю в потенциал Бакаева.

25-летний бразилец получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) и пропустит от четырех до пяти недель.

Источник: https://iz.ru/1379005/konstantin-belov/dopuskaiu-chto-tcska-ne-proigraet-zenitu-no-eto-arkhislozhno
Евгений Алдонин
Зелимхан Бакаев
Клаудиньо
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Алдонин: «ЦСКА способен доставить массу неудобств «Зениту»

Алдонин о Fan ID: «Нужно искать разумный компромисс»
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Даниил Уткин

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Краснодар

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Батраз Гурциев

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И К Ж
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 3 1 0
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Краснодар

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