Алдонин о травме Клаудиньо: «Бакаев может воспользоваться ситуацией и заявить о себе в полный голос»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о травме полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

— Клаудиньо, безусловно, один из лучших игроков «Зенита» в атаке, — приводит слова Алдонина «Известия». — Это потеря для коллектива Сергея Семака. Но в обойме тренера есть игроки, которые способны заменить бразильца. Скажем так, глобально атакующий потенциал немного просядет, но некритично.

— Зелимхан Бакаев способен подменить бразильца в столь ответственном матче?

— Конечно, его для этого и брали. Он может воспользоваться ситуацией и заявить о себе в полный голос в «Зените». Верю в потенциал Бакаева.

25-летний бразилец получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) и пропустит от четырех до пяти недель.