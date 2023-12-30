Чернов поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим 2024 годом

Защитник «Спартака» Никита Чернов поздравил болельщиков красно-белых с наступающим 2024 годом.

«Я бы хотел поздравить болельщиков «Спартака» и всех неравнодушных к нашей команде с наступающим праздником. Желаю всем здоровья и добра, пусть у вас всегда горят глаза. Надеюсь, что в предстоящем году мы сможем порадовать вас результатами. Знаем, что вы болеете и переживаете за нас, за это большое вам спасибо. Еще раз всех с наступающим Новым годом, всех обнимаю!» — приводит слова Чернова Metaratings.ru.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).