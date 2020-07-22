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Акинфеев обошел Семака и поднялся на второе место по матчам в РПЛ

19:19

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе на матч 30-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Тамбова».

Для 34-летнего голкипера эта игра стала 457-й в чемпионате страны. По этому показателю он вышел на чистое второе место, обогнав нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака (456).

Больше Акинфеева в РПЛ сыграл только его многолетний партнер по ЦСКА Сергей Игнашевич. В составе армейского клуба, а ранее — в «Крыльях Советов» и «Локомотиве» — он провел 489 матчей. В 2018 году Игнашевич завершил карьеру футболиста и сейчас возглавляет «Торпедо».

ЦСКА — Тамбов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи




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