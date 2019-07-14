"Ахмату" поставили цель попасть в еврокубки

Президент "Ахмата" Магомед Даудов встретился с командой во время тренировки и озвучил задачу на сезон 2019/20. Руководитель клуба надеется, что команда сможет попасть в еврокубки по итогам чемпионата.

– Для команды созданы отличные условия для тренировочного процесса и восстановления, – цитирует Instagram "Ахмата" Даудова. – У нас одна из лучших в стране спортивных инфраструктур. В команде подобраны хорошие футболисты, имеющие большой опыт выступления на международном уровне, в том числе за национальные сборные. Уверен, обозначенные цели еще больше мотивируют игроков. Всем вместе сообща – футболистам, тренерскому штабу, клубу и болельщикам – необходимо приложить усилия для достижения результата.

Напомним, что в прошлом сезоне команда занял 8-е место в турнирной таблице. В еврокубках грозненский клуб не выступал, а лучшим достижением является 5-е место в 2017 году.