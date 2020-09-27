На 21-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Урал» верное решение приняли арбитр Павел Кукуян и его второй ассистент Рашид Абусуев, не засчитав взятие ворот гостей.

В момент удара нападающего хозяев Георгия Мелкадзе по воротам другой игрой грозненцев Владимир Ильин располагался за линией офсайда и мешал вратарю, перекрывая ему обзор.

Кадр из трансляции «Матч Премьер».

Едва мяч залетел в сетку, Абусуев зафиксировал положение «вне игры», а Кукуян гол отменил. (Александр Бобров)