«Ахмат» — «Урал»: правильно ли отменен гол хозяев?
17:51
На 21-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Урал» верное решение приняли арбитр Павел Кукуян и его второй ассистент Рашид Абусуев, не засчитав взятие ворот гостей.
В момент удара нападающего хозяев Георгия Мелкадзе по воротам другой игрой грозненцев Владимир Ильин располагался за линией офсайда и мешал вратарю, перекрывая ему обзор.
Кадр из трансляции «Матч Премьер».
Едва мяч залетел в сетку, Абусуев зафиксировал положение «вне игры», а Кукуян гол отменил. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи