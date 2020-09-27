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«Ахмат» — «Урал»: правильно ли отменен гол хозяев?

17:51
Кадр из трансляции «Матч Премьер». Кадр из трансляции «Матч Премьер». Кадр из трансляции «Матч Премьер». Кадр из трансляции «Матч Премьер».
Кадр из трансляции «Матч Премьер».
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На 21-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Урал» верное решение приняли арбитр Павел Кукуян и его второй ассистент Рашид Абусуев, не засчитав взятие ворот гостей.

В момент удара нападающего хозяев Георгия Мелкадзе по воротам другой игрой грозненцев Владимир Ильин располагался за линией офсайда и мешал вратарю, перекрывая ему обзор.

Кадр из трансляции "Матч Премьер".
Кадр из трансляции «Матч Премьер».

Едва мяч залетел в сетку, Абусуев зафиксировал положение «вне игры», а Кукуян гол отменил. (Александр Бобров)

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