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Сегодня, 15:50

Агент сообщил, что у Николсона не было конфликта с Абаскалем

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Клермона» Шамара Николсона, права на которого принадлежат «Спартаку», в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость возможном конфликте 25-летнего игрока сборной Ямайки и главного тренер красно-белых Гильермо Абаскаля.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «Это футбол, брат!» сообщил, что Абаскаль требовал убрать Николсона из раздевалки.

«У Шамара не было проблем ни в одном из клубов, за который он выступал. В «Спартаке» было то же самое. Его любили и продолжают любить везде. Особенно болельщики. Потому что он боец и честный человек. И вдобавок ко всему, конечно, первоклассный игрок. И он уважает всех. Так что у него нет обид ни на «Спартак», ни на кого-либо в клубе вообще. Иногда футбол такой. Мы продолжаем следовать нашему жизненному девизу... каждый день — это новый вызов», — сказал Портега «СЭ».

Николсон выступал за «Спартак» с января 2022 года по сентябрь 2023 года. В этом сезоне нападающий провел за «Клермон» 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
«Спартак» в после 18 туров занимает пятое место в чемпионате России, набрав 30 очков.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шамар Николсон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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