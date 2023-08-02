«Оренбург» интересуется нападающим «Актобе» Самородовым

Как стало известно «СЭ», «Оренбург» интересуется нападающим казахстанского «Актобе» Максимом Самородовым.

По нашей информации, к 21-летнему казахстанцу был интерес со стороны кипрского «Ариса», но нападающий хочет продолжить карьеру в клубе РПЛ.

Самородов является воспитанником «Актобе». В этом сезоне форвард провел 20 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость вингера в 700 тысяч евро.