Спортивный директор «Ахмата»: «Трансфер Дениса Черышева мы никогда не рассматривали»
Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев высказался о слухах про переход полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в клуб из РПЛ.
«Черышева мы никогда не рассматривали. Это не значит, что он нам не интересен, просто мы эту кандидатуру не обсуждали», — заявил Газаев Metaratings.ru.
В этом сезоне на счету Черышева 8 матчей, в которых 32-летний футболист не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года.
Источник: Metaratings.ru
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