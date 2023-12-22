Спортивный директор «Ахмата»: «Трансфер Дениса Черышева мы никогда не рассматривали»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев высказался о слухах про переход полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в клуб из РПЛ.

«Черышева мы никогда не рассматривали. Это не значит, что он нам не интересен, просто мы эту кандидатуру не обсуждали», — заявил Газаев Metaratings.ru.

В этом сезоне на счету Черышева 8 матчей, в которых 32-летний футболист не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года.