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Сегодня, 18:41

Агент Гбамбле рассказал, что игрок не собирается уходить из «Ахмата»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что полузащитник Нене Гбамбле не собирается уходить из «Ахмата».

«Футболисты, которые работают со мной, не может устраивать играть 5-10 минут. Если бы их это устраивало, я бы с ними не работал. Они приходят в Россию не из-за денег, это определенный шаг в их карьере. Гбамбле, безусловно, только после травмы, есть конкуренция, новый тренер, который должен дать всем попробовать себя. Нене выходит периодически, с «Крыльями» ну кубок сыграл 45 минут, с «Зенитом» отдал голевую передачу. Но сейчас рано что-либо говорить. Тренерский штаб в «Ахмате» квалифицированный, но у каждого свои требования. Если Гбамбле будет устраивать Ромащенко, все хорошо, не будет — посмотрим, куда ему пойти. «Ахмату» ведь тоже нужны футболисты, которые играют, а не сидят и смотрят в потолок. При этом понятно, что Беришу не посадят на скамейку, чтобы Нене играл. Собирается ли он покинуть клуб? Нет. А почему он должен собираться уходить?» — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Гбамбле перешел в «Ахмат» в январе 2023 года, подписав контракт с грозненским клубом на 3,5 года. В матче 28-го тура прошлого сезона РПЛ против «Химок» (3:0) 21-летний ивуарийский вингер получил травму и был заменен по ходу игры. В сезоне-2022/23 футболист провел 5 матчей в составе «Ахмата» в чемпионате России и отметился 1 голом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gbamble-esli-nene-ne-ustroit-romashhenko-posmotrim-kuda-perejti/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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Семин назвал лучших тренеров первой трети сезона РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
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Спартак – Пари НН
 - : -
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Зенит – Кр. Советов
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