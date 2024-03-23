Латыпов: «Не всегда получается выигрывать, но «Факел» дает отпор очень сильным командам»

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов поделился впечатлениями от игры «Факела» в этом сезоне РПЛ.

«Не всегда получается выигрывать, но они дают отпор очень сильным командам, притом что уровень игроков команд с более высоким бюджетом выше. Для воронежцев это круто. Всегда приятно смотреть, когда команда так играет и главное, любит свое дело», — цитирует Metaratings.ru Латыпова.

После 20-ти туров «Факел» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.