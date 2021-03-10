Агент Кутепова допустил уход игрока из «Спартака» летом

Агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Кутепова, рассказал «СЭ» о будущем игрока в клубе.

«Могу сказать, что Илья сейчас игрок «Спартака». То, что у него было в октябре с предыдущим генеральным директором — это в прошлом.

В этом сезоне в «Спартаке» было много изменений, поэтому пока я предпочитаю не говорить о людях, которых больше нет в клубе. Но, возможно, летом рассмотрим варианты», — сказал Драго «СЭ».

27-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах.

(Данил Алешин)