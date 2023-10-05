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Сегодня, 15:35

Лещук прогнозирует, что Россию вернут в еврокубки через 2-3 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

«Юношей недавно вернули. Надеюсь, нас через несколько лет. Мой прогноз? Через 2-3 года», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

В сентябре исполком УЕФА предложил допустить до участия в международных турнирах сборные России до 17 лет. Вслед за этим ФИФА в начале октября объявила, что допустит эти команды до участия в турнирах под своей эгидой в случае прохождения квалификации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-leshhuk-cherez-2-3-goda-rossiyu-vernut-v-evrokubki/
Игорь Лещук
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ФК Динамо (Москва)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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 - : -
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Сочи – Зенит
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
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 - : -
8.10 19:00
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 - : -
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