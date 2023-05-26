Малком: «Связка с Мбаппе в «ПСЖ»? Неплохо, но я буду счастлив остаться в «Зените»

Нападающий «Зенита» Малком высказался о своем возможном переходе в «ПСЖ».

«Зимой был интерес со стороны «ПСЖ», но переговоры не увенчались успехом. Я буду продолжать работать. Если ничего не произойдет, то я буду счастлив остаться в «Зените». Продолжится ли диалог с «ПСЖ»? Без понятия. Забота о моем будущем — это обязанности моего агента. Я занимаюсь только футболом. Связка в атаке Мбаппе — Малком? Это было бы неплохо, но я в первую очередь думаю только о своих партнерах по команде, потому что они реально крутые», — приводит слова Малкома Onze Mondial.

Малком играет за «Зенит с 2019 года. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за петербургскую команду в чемпионате России 27 матчей, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.