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Сегодня, 14:06

Малком: «Связка с Мбаппе в «ПСЖ»? Неплохо, но я буду счастлив остаться в «Зените»

Виталий Косик
Корреспондент
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Малком.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Малком высказался о своем возможном переходе в «ПСЖ».

«Зимой был интерес со стороны «ПСЖ», но переговоры не увенчались успехом. Я буду продолжать работать. Если ничего не произойдет, то я буду счастлив остаться в «Зените». Продолжится ли диалог с «ПСЖ»? Без понятия. Забота о моем будущем — это обязанности моего агента. Я занимаюсь только футболом. Связка в атаке Мбаппе — Малком? Это было бы неплохо, но я в первую очередь думаю только о своих партнерах по команде, потому что они реально крутые», — приводит слова Малкома Onze Mondial.

Малком играет за «Зенит с 2019 года. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за петербургскую команду в чемпионате России 27 матчей, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
9
3
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
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Динамо – Локомотив
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Факел – Кр. Советов
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