Агент Кассьерры считает, что у футболиста нет серьезных проблем

Агент Никос Петропулос, представляющий интересы колумбийского нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, отреагировал на информацию о том, что футболист не тренируется в общей группе команды в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом».

«Я не разговаривал с Матео. Но, думаю, ничего серьезного. Если бы была какая-то проблема, Матео предупредил бы меня», — приводит слова Петропулоса Sport24.

В сезоне-2022/23 Кассьерра провел 26 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.