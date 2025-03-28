«Крылья Советов» — «Локомотив»: Сергеев удвоил преимущество самарцев к 4-й минуте

«Крылья Советов» забили второй мяч в ворота «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ — 2:0.

На 4-й минуте забил Иван Сергеев. За две минуты до этого самарцы вышли вперед благодаря голу Доминика Ороза.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив»