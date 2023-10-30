Агент Мартинс прокомментировал ситуацию с игровым временем Кики

Футбольный агент Хелио Мартинс прокомментировал ситуацию с игровым временем защитника «Урала» Кики.

«У Кики нет травмы. Его отсутствие на поле — решение тренера. Но отмечу, что ни о каком конфликте речи нет. Три последних матча Кики разминался по 45 минут. Так бывает, это футбол. Кики джентльмен и будет ждать своего шанса», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

28-летний португалец выступает за «Урал» с июля 2023 года. Всего за клуб он провел 12 матчей и отдал одну результативную передачу.