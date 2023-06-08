Арбитр Карасев рассказал о последнем разговоре с главой судейства УЕФА Розетти

Российский арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Карасев рассказал о последнем разговоре с председателем судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти, который произошел в январе 2023 года.

«Нам официально никто ничего не говорил, информацию по поводу логистики я из прессы прочитал, а официально ничего не было, — цитирует ТАСС Карасева. — В последний раз мы общались с Розетти в январе, это было после новогодних праздников, просто как товарищеское общение, как раньше — как дела, как семья и так далее. Не затрагивали футбольные и судейские темы, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Просто пообщались на житейские вопросы и не более».

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от выступления во всех международных соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года.