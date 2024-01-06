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Агент Акбашева — о возможном переходе игрока в «Химки»: «Пока без комментариев»

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Романа Акбашева, заявил, что пока не готов комментировать интерес к футболисту со стороны «Химок».

— Появилась информация о том, что Романом Акбашевым интересуются «Химки». Могли бы это как-то прокомментировать?

— Пока без комментариев, — приводит «РБ Спорт» слова агента.

— Роман планирует ехать на сборы с «Ростовом»?

— А что это за вопрос такой? У Романа контракт. Соответственно, он — игрок «Ростова».

— Соответственно, он должен поехать на сборы?

— Соответственно. Все по расписанию футбольного клуба «Ростов».

Акбашев перешел в «Ростов» летом 2023 года из «Факела» на правах свободного агента. За ростовчан 32-летний полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

«Химки» на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 36 очками после 20 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-klyuev-perehod-akbasheva-v-himki-poka-bez-kommentariev/
Футбол
ФК Ростов
ФК Химки
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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