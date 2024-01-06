Агент Акбашева — о возможном переходе игрока в «Химки»: «Пока без комментариев»

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Романа Акбашева, заявил, что пока не готов комментировать интерес к футболисту со стороны «Химок».

— Появилась информация о том, что Романом Акбашевым интересуются «Химки». Могли бы это как-то прокомментировать?

— Пока без комментариев, — приводит «РБ Спорт» слова агента.

— Роман планирует ехать на сборы с «Ростовом»?

— А что это за вопрос такой? У Романа контракт. Соответственно, он — игрок «Ростова».

— Соответственно, он должен поехать на сборы?

— Соответственно. Все по расписанию футбольного клуба «Ростов».

Акбашев перешел в «Ростов» летом 2023 года из «Факела» на правах свободного агента. За ростовчан 32-летний полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

«Химки» на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 36 очками после 20 туров.