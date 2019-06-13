Адвокат попросила освободить Кокорина и Мамаева из-под стражи

Адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко в ходе сегодняшнего заседания в Мосгорсуде по апелляции на решение Пресненского суда попросила освободить всех из-под стражи. Она отметила, что смысла в дальнейшем содержании под стражей нет.

– Не будь там Пака, ничего бы не было. Мордобои в московских кабаках неисчерпаемы. Вопрос был в том, что там был именно этот человек. В постановлении передачи дела в ГСУ так и сказано: в связи с общественной значимостью пострадавшего. 18 следователей полгода занимались ерундой полгода!

Они наказали себя выше некуда, выше крыши, уважаемый суд! И здоровье Саши Кокорина, и пострадавшие дети, и спортивная карьера… В чем смысл дальнейшего содержания под стражей? В чем смысл?! СИЗО отправит их по лагерям, по разным, с этапами. Зачем?! Это опять удовлетворит чьи-то амбиции. Нужно поступить по закону и, самое главное, по совести. Отрубить голову – это жестоко, а отрубить хвост под самую голову – это самое то.

Я прошу суд освободить всех из-под стражи. Спектакль полугодовой должен привести к логическому и справедливому концу. Мнение о правосудии складывается по решениям самого правосудия.

Напомним, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий "Зенита"Александр Кокорин, его брата Кирилл и Протасовицкий взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Кокорина и его брата Кирилла – к 1 году и 6 месяцам колонии.

При этом суд не нашел в их действиях предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные остаются в СИЗО до момента вступления приговора в силу. (Александр Рогулев)

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!