Адвокат Мамаева: "Сторона Мамаева обжалует продление ареста"

Суд, продлив арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, дал повод для подачи очередных апелляций. Об этом журналистам заявил Игорь Бушманов – адвокат Мамаева.

– Это правовой нигилизм, – сказал Бушманов. – Есть явное нарушение, но суд закрывает на это глаза, никак не реагирует. Это недопустимо. Суд дает повод для очередных обжалований. Отвлекает сторону защиты от непосредственного изучения материалов данного дела и соответственно не дает возможности полностью реализовать право на защиту, поскольку мы вынуждены заниматься процедурными вопросами, которые положительно никак не влияют на ускорение судопроизводства по данному делу.

В среду срок заключения под стражей Кокорина и Мамаева был продлен до 8 апреля. Они, а также другие фигуранты дела – Кирилл Кокорин и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, содержатся в СИЗО "Бутырка" с 11 октября 2018 года. За две драки в центре Москвы, случившиеся 8 октября 2018 года, в их отношении были заведены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Побои". (Дмитрий Зеленов)

Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 апреля